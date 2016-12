Um incêndio de grandes proporções atingiu o depósito da loja Koerich na madrugada deste sábado em São José, na região Grande Florianópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros (Cobom), o fogo começou por volta das 5h no bairro Campinas, na Avenida Presidente Kennedy - uma das principais ruas da cidade. Para apagar as chamas, os bombeiros precisaram de 5 horas, nove caminhões e 26 profissionais. As causas do incêndio e os prejuízos ainda são desconhecidos. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Por volta das 10h, ainda com a presença da fumaça no local, a Polícia Militar (PM) isolou a área para que os Bombeiros iniciassem a operação de rescaldo e um engenheiro fizesse uma inspeção no galpão. Por meio de nota, a rede de Lojas Koerich informou que apenas a área do depósito foi atingida.

Para evitar um curto circuito na região, a Celesc esteve no local e desligou o fornecimento de energia durante as primeiras horas do dia. Uma ambulância do Samu também acompanha os trabalhos.

Video do fogo no depósito do Koerich.

Imagem de Sérgio Nascimento #SCTransitopic.twitter.com/u5cjSF6O9m ¿ Info Trânsito (@SCTransito) 24 de dezembro de 2016

Foto: Sargento Ewerton Luis Oliveira / CCS Corpo de Bombeiros

Confira a nota enviada pela assessoria de imprensa da Lojas Koerich:



"Segundo o Corpo de Bombeiros o fogo já está controlado. Apenas uma das áreas do depósito foi atingida, a que concentrava a linha de móveis. Mesmo com o ocorrido, o Koerich informa que todas as entregas marcadas até o Natal estão garantidas e serão realizadas, mantendo seu compromisso assumido com os seus clientes. A operação do grupo não está afetada".



