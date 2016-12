Ainda que intenso, o trânsito em rodovias catarinenses vitimou somente uma pessoa nesta segunda-feira, 26, até às 20h51min. O acidente aconteceu no km 123 da BR-101 às 18h30min, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta Honda CG com placas de Itajaí e uma Mercedez Benz 1718D com placas de Venâncio Aires (RS), um motociclista de 45 anos acabou faleceu.

O caroneiro da moto, um homem de 19 anos, foi encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen com lesões graves. O motorista do veículo saiu ileso da batida.



Violência no trânsito

De sexta-feira a domingo, pelo menos oito pessoas morreram em acidentes de trânsito. Acompanhe o resumo das ocorrências:

Domingo:

Indaial: motociclista morre em acidente na BR-470.

Bom Jesus: motociclista morreu em acidente na SC-480 por volta das 6h.

Sábado:

Vidal Ramos: motociclista morreu após cair de moto na SC-110 por volta das 5h.

Campo Belo do Sul: prefeito reeleito da cidade morreu em acidente na BR-116.

Jacinto Machado: veículo capotou e caroneiro morreu na SC-285 às 3h20min.

Sexta-feira:

Siderópolis: acidente entre motos deixou um morto no início da noite em uma estrada no interior da cidade.

Gaspar: acidente entre moto e Kombi deixou um morto na tarde de sexta-feira em uma via interna do município.

Içara: colisão entre carro e caminhão deixou um morto na manhã de sexta-feira.