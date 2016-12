Desde a madrugada de sexta-feira até o final da tarde de ontem, oito pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito pelo Estado. Entre as vítimas está o prefeito reeleito de Campo Belo do Sul, Edilson José de Souza, de 50 anos. No feriado de Natal do ano passado, nos quatro dias de contagem, 13 pessoas morreram em acidentes de trânsito pelas cidades e rodovias catarinenses.



Na manhã de sexta-feira, Odenir de Souza, 50 anos, morreu após uma colisão envolvendo um caminhão e um carro. Ele estava na carona do automóvel e morreu no local, na Avenida Manoel Gregório Pacheco, zona rural do município. Mais tarde, ainda no Sul do Estado, Valmor de Bona, 49 anos, perdeu a vida em uma estrada no interior de Siderópolis, depois de colidir a motocicleta contra outra moto. Em Gaspar, no Vale do Itajaí, um motociclista de 65 anos perdeu a vida em um acidente, no centro da cidade. Ele colidiu contra um automóvel parado.



Na véspera de feriado, mais três pessoas perderam a vida. Na madrugada, Emerson dos Santos, 21 anos, faleceu após o veículo em que estava sair da pista e capotar. O acidente aconteceu no km 3,8 da SC-285, que liga a cidade de Ermo à BR-101. O prefeito de Campo Belo do Sul, Padre Edilson, também perdeu a vida na madrugada, após colidir o carro contra uma árvore. Por volta das 5h, um homem de 20 anos perdeu o controle da moto, saiu da pista no Km 252 da SC-110 e ficou caído na vegetação. Ele foi localizado por moradores quatro horas depois do acidente, mas não resistiu.



Na manhã de Natal, mais um jovem de 20 anos perdeu a vida. O motociclista bateu em uma canaleta no Km 75 SC-480, em Bom Jesus. No início da tarde, outro motociclista morreu, dessa vez em Indaial, na BR-470. O piloto da moto, Reinaldo Haag, de 58 anos, faleceu no local do acidente.



Até o final da tarde de domingo, o Comando de Policiamento Militar Rodoviário registrou 57 acidentes nas vias estaduais, 26 delas com lesões e três deles com morte. Dos oito acidentes ocorridos desde a sexta, três deles foram em ruas ou estradas municipais, e dois em rodovias federais.

Domingo:

Indaial: motociclista de 58 anos morreu na BR-470.

Bom Jesus: motociclista morreu em acidente na SC-480 por volta das 6h.

Sábado:

Vidal Ramos: motociclista morreu após cair de moto na SC-110 por volta das 5h.

Campo Belo do Sul: prefeito reeleito da cidade morreu em acidente na BR-116.

Jacinto Machado: veículo capotou e caroneiro morreu na SC-285 às 3h20min.

Sexta-feira:

Siderópolis: acidente entre motos deixou um morto no início da noite em uma estrada no interior da cidade.

Gaspar: acidente entre moto e Kombi deixou um morto na tarde de sexta-feira em uma via interna do município.

Içara: colisão entre carro e caminhão deixou um morto na manhã de sexta-feira.



