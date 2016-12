1 - PP aceita convite para integrar secretariado de Colombo

O governador Raimundo Colombo (PSD) encaminhou a reforma do secretariado com a decisão do PP de aceitar o convite para o deputado estadual Valmir Comin para a pasta de Assistência Social. Embora ainda não haja a confirmação oficial do PSDB catarinense, é dado como certo no Centro Administrativo que os deputados estaduais tucanos Vicente Caropreso e Leonel Pavan assumirão em janeiro as secretarias de Saúde e de Turismo, Cultura e Esporte.



Foto: José Cruz / Agência Brasil

2 - Festa de Ano Novo em Florianópolis terá apenas atrações locais

Sem recursos públicos, a Secretaria de Turismo de Florianópolis fechou a grade de programação das atrações esperadas para a virada do ano com parcerias público-privadas. O palco começará a ser montado na próxima quinta-feira (29). Saiba mais aqui.







3 - Chapecoense conhece rivais na Libertadores de 2017

A Chapecoense conheceu nesta quarta-feira os seus primeiros adversários na Copa Libertadores da América de 2017. Em Luque, no Paraguai, a Conmebol sorteou os grupos da competição continental. O Verdão, no grupo 7, enfrentará o Nacional, do Uruguai, o argentino Lanus e o pouco conhecido Zuliá, da Venezuela. O evento foi marcado por muitas homenagens feitas em memória às vítimas do acidente aéreo envolvendo a Chapecoense.







4 - Santa Catarina tem aumento de 18% nos casos de dengue em 2016

Santa Catarina registrou um aumento de 18% no número de casos autóctones de dengue – quando a transmissão da doença ocorre dentro do território catarinense – em relação a 2015. Os dados são do último boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive SC) nesta quarta-feira. Foram 3.995 ocorrências de 1º de janeiro a 17 de dezembro deste ano contra 3.279 no mesmo período do ano passado.







5 - Sessão termina em 5 minutos e abre caminho para votação de PLC polêmico

Com a presença de apenas 11 vereadores, a sessão extraordinária que marcou a abertura do prazo de sete dias para dois pedidos de vistas referentes ao Projeto de Lei Complementar (PLC) 1.584/2016, pacotão de medidas apresentado pela Prefeitura de Florianópolis que envolve seis assuntos distintos dentro de um mesmo projeto, não durou nem cinco minutos de sua abertura ao encerramento. Saiba mais aqui.