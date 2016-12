Foto: Caio Marcelo / especial

O prefeito de Criciúma Márcio Búrigo (PP), que se despede da Administração Municipal dia 1º de janeiro, fez um balanço das ações durante a gestão na cidade. Ele esteve à frente do Executivo durante 3 anos e 9 meses, já que assumiu em 1º de abril de 2013, após eleição suplementar. Brigas judiciais com o prefeito eleito em 2012, Clésio Salvaro, dois incêndios no prédio da prefeitura e demissão de 1,1 mil funcionários foram os pontos de desgaste apontados por Búrigo. Por outro lado, ele destacou dezenas de obras e o planejamento para a Criciúma do futuro.



No encontro com a imprensa, também estavam presentes os secretários municipais, que receberam um agradecimento especial do prefeito. Búrigo apresentou um relatório sobre as ações em diferentes áreas, conquistas na educação e saúde, com destaque para a construção de quatro novas escolas pela prefeitura, seis pela Associação Feminina de Assistência Social (Afasc), de sete novos ginásios e de cinco unidades de saúde.



— Dentro das condições, trabalhamos muito para mostrar ao criciumense um governo técnico, que trabalha com respeito, transparência, para o contribuinte ver o dinheiro público bem empregado, transformado em obras para o povo. Saio de cabeça erguida — comentou.



Em relação ao caixa da prefeitura, Búrigo admite que deve deixar para trás cerca de R$ 50 milhões a pagar. Por outro lado, entre contas a receber e convênios com o Estado, a soma deve chegar aos R$ 120 milhões, segundo ele. A inadimplência de tributos municipais fez cair a receita, reflexo da crise em todo o país, defende Búrigo.



— São pelo menos R$ 78 milhões e receber, fora os convênios. Para se ter uma ideia, a inadimplência do IPTU nunca passou dos 12%, este ano está em 22%. Dos convênios com o Estado, ainda temos por receber 51% dos valores, então tem dinheiro garantido para entrar — explicou.



Melhorias no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), na queda da mortalidade infantil e no crescimento da economia da cidade também foram destacadas pelo prefeito. Como legado, ele acredita que deixa uma cidade pensada para o futuro, dentro do Plano Criciúma 2050. Nos próximos meses, a cidade deve receber US$ 17 milhões para obras de mobilidade urbana, já encaminhados com o Governo Federal.



