1 - Radiação ultravioleta atinge nível extremo nesta semana na maioria das cidades de Santa Catarina

A incidência dos raios solares ultravioleta atinge o nível máximo na maior parte de Santa Catarina nesta semana. Numa escala de 1 a 16, que mede desde da mais baixa (em que é possível se expor ao sol sem danos à saúde pelo tempo que quiser) à mais extrema (que exige evitar sol ao meio-dia, permanecer na sombra, usar boné, camisa e protetor solar), o índice ultravioleta (IUV) referente ao território catarinense deve ficar entre 15 e 16 em todos municípios até o dia 2 de janeiro, segundo a Epagri Ciram, órgão estadual de monitoramento do clima. Os dias mais críticos serão os dias 30 e 31 de dezembro, quando praticamente todo o território catarinense é afetado.

Foto: Agencia RBS

2 - Votação do pacotão de medidas na Câmara de Florianópolis é adiada para próximo ano

As especulações feitas desde a semana passada se concretizaram e a votação do polêmico Projeto de Lei complementar 1584/2016, o chamado pacotão de medidas do Legislativo de Florianópolis, foi adiada para fevereiro do ano que vem, já no governo do prefeito eleito Gean Loureiro (PMDB). Isso ocorreu devido a uma manobra regimental de autoria do vereador Afrânio Boppré (PSOL) que, logo no inicio da sessão, sugeriu durante sua fala na tribuna uma emeda corretiva ao projeto. Assinada por 11 vereadores a emeda foi aprovada, adiando a votação.



3 - Leitores elegem Guga como catarinense do ano

Os leitores do DC escolheram Guga como o catarinense de 2016. Sua participação na Olimpíada no Rio de Janeiro reafirmou para o país inteiro o que os conterrâneos sabem desde antes de ele se tornar o tenista número 1 do ranking mundial: o cara é o carisma em pessoa. Escalado para comentários pontuais na cobertura dos jogos na TV, agradou tanto que passou a ser requisitado por todos os programas em todos os horários. Com disposição, simpatia e bom humor, o manezinho fez por merecer o apelido (carinhoso, diga-se) de labrador humano.



Foto: Charles Guerra / Agência RBS

4 - Municípios vão receber recursos da repatriação na sexta-feira, diz Fazenda

Os municípios vão receber os recursos do programa de repatriação na sexta-feira, dia 30 de dezembro. De acordo com o Ministério da Fazenda, as ordens de pagamento serão emitidas na quinta-feira, dia 29, para que os municípios possam contabilizar os recursos ainda no ano de 2016. Segundo a pasta, serão depositados R$ 4,449 bilhões.

5 - Polícia Rodoviária apreende 75 quilos de crack na BR 101 em Barra Velha

Policiais rodoviários federais apreenderam 75 quilos de crack na BR-101,em Barra Velha, por volta das 16 horas de quarta-feira. A droga estava escondida em diversos compartimentos do veículo Toyota/Hilux, parado durante fiscalização de rotina em frente à Unidade Operacional da PRF. O crack, droga derivada da cocaína e altamente viciante, foi encontrado em locais como forro de portas, dentro de bancos, interior do painel e até dentro do estepe. O veículo tem placas de São Miguel do Iguaçu (PR).