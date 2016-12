Os leitores do DC escolheram Guga como o catarinense de 2016. Sua participação na Olimpíada no Rio de Janeiro reafirmou para o país inteiro o que os conterrâneos sabem desde antes de ele se tornar o tenista número 1 do ranking mundial: o cara é o carisma em pessoa.



Escalado para comentários pontuais na cobertura dos jogos na TV, agradou tanto que passou a ser requisitado por todos os programas em todos os horários. Com disposição, simpatia e bom humor, o manezinho fez por merecer o apelido (carinhoso, diga-se) de labrador humano.



O ano só não foi perfeito para Guga porque, como observou um internauta, terminou "com um asterisco pela questão da condenação no processo de sonegação fiscal". A Receita Federal o acusou de irregularidades no pagamento de impostos, principalmente nos contratos entre 1999 e 2002, quando estava no auge da carreira. Ao depor, o ídolo foi tietado e chegou a chorar, mas os selfies e as lágrimas não comoveram os integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O campeão foi multado em R$ 7 milhões.



A enquete que consagrou o ex-atleta também lembrou de Dom Paulo Evaristo Arns. Além da atuação em defesa dos direitos humanos, foi lamentada a falta de homenagens do governo do Estado ao cardeal por sua morte, no último dia 14. Outros citados foram Pedrão Silvestre, reeleito para a Câmara de Florianópolis em 3 de outubro como o vereador mais votado da história de Santa Catarina e os jogadores da Chapecoense que morreram na queda do voo que transportava a equipe para disputar a final da Copa Sul-Americana, na Colômbia.



