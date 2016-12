Em um ano repleto de acontecimentos que serão lembrados durante muito tempo, a queda do voo da Chapecoense na Colômbia foi apontada pelos leitores do DC como o fato mais marcante e mais emocionante de 2016. A equipe estava indo para Medellín disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, quando o avião que transportava a delegação caiu nos arredores da cidade na madrugada de 29 de novembro. O que seria o feito mais importante da história do clube – e do futebol catarinense – tornou-se a maior tragédia.

Morreram 71 dos 77 passageiros, incluindo jogadores, comissão técnica, integrantes da diretoria, profissionais de imprensa (saudade, Podi!) e convidados. A tristeza virou angústia pela espera da identificação e liberação dos corpos para os funerais. Quatro dias depois, a chegada dos caixões a Chapecó com os restos mortais de 50 vítimas parou o país. Em meio à dor no velório coletivo realizado na Arena Condá, a catástrofe também despertou atitudes comoventes, das homenagens prestadas pelos colombianos à união de torcidas rivais.

As demonstrações de humanidade motivadas pelo desastre extrapolaram o âmbito esportivo. Como comentou o leitor Bruno Silva, o acidente ¿ensinou lições de vida, uniu povos e trouxe paz ao futebol¿. Paixões clubísticas, condição social ou distâncias geográficas acabaram em segundo plano. A Chapecoense foi declarada campeã do torneio, atletas foram oferecidos para recompor o elenco, Chapecó e Medellín viraram cidades-irmãs. Tomara que tamanha solidariedade converta-se em norma e não seja apenas circunstancial.

