1 - SC tem 14 trechos de rodovias federais entre os 100 mais perigosos do país

Santa Catarina tem 14 trechos de rodovias federais entre os cem considerados mais críticos pela Polícia Rodoviária Federal. Dois trechos, que formam um trajeto de 20 quilômetros na BR-101, na Grande Florianópolis, estão entre os três apontados como os mais perigosos na lista (veja aqui). Um percurso de dez quilômetros, entre os km 260 e 270 da BR-101, no Espírito Santo, é considerado o mais arriscado do país.







2 - Liminar barra construção de nova sede da Câmara de São José

Orçada em quase R$ 10 milhões, a construção do novo prédio da Câmara de Vereadores virou uma novela em São José, na Grande Florianópolis. O último capítulo dessa história ocorreu na semana passada, quando o juiz Otávio José Minatto, da Vara da Fazenda Pública, concedeu uma liminar suspendendo o edital para a edificação. A nova sede do Legislativo está projetada para ficar na Avenida Beira-Mar de São José, a pouco metros do prédio da prefeitura, inaugurado no fim de 2011. Saiba mais aqui.





3 - Definidos horários da primeira rodada do Catarinense 2017

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) desmembrou a primeira rodada do Campeonato Estadual de 2017. A competição começa no dia 28 de janeiro. O primeiro jogo do torneio será entre Almirante Barroso e Joinville, às 17h de sábado, em Itajaí. Veja a lista de partidas.







4 - Governo libera saques de contas inativas do FGTS

Após sucessivas revisões para baixo da expectativa de crescimento do PIB em 2017 e com popularidade em queda, o presidente Michel Temer anunciou nesta quinta-feira três medidas voltadas aos trabalhadores: redução de juros de cartão de crédito, prorrogação do programa de proteção ao emprego e, a mais a aguardada, o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Saiba mais.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

5 - Movimento nas rodovias federais de SC deve dobrar no Natal, afirma PRF

Decretado o verão, Santa Catarina vive a expectativa da chegada de muitos turistas que lotam o litoral e as cidades mais urbanizadas do Estado. E nesta época do ano, nos dias que antecedem o natal e ano-novo, as rodovias registram aumento no volume de veículos. Para este ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prevê o dobro de frota nas estradas catarinenses entre os dias 23 e 26 de dezembro.