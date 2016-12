Chega ao terceiro dia a paralisação de funcionários do Hospital Bom Jesus dos Passos, em Laguna, no Sul de Santa Catarina. Sem o repasse do salário de dezembro e o pagamento de apenas R$ 250 do 13º salário, os cerca de 150 servidores cruzaram os braços no último final de semana. Por conta da greve, são atendidos apenas os casos de urgência e emergência, bem como os pacientes que já se encontram internados.



De acordo com a administração da entidade, a suspensão dos servidos se deve ao atraso nos repasses do governo federal. Conforme informações do Jornal Bom dia SC, o dinheiro deve cair na conta ainda hoje. Assim, o pagamento dos salários atrasados deve acontecer nesta terça-feira. Já o 13º dos funcionários será parcelado a partir de janeiro.

Por mês a entidade recebe cerca de 8 mil atendimentos. Destes, 90% são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Confira a nota oficial emitida pelo Hospital

"Tendo em vista que, até o presente momento, o Hospital da Laguna não recebeu os repasses federais do SUS, referentes aos serviços produzidos em novembro/16 e que, por este motivo, não pôde pagar o salário dos funcionários, nem o décimo terceiro salário, os mesmos resolveram entrar em greve, a partir da meia noite de hoje (dia 23), por orientação do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Tubarão e Região. Sendo assim, até que a greve termine, somente serão atendidos os casos de urgência e emergência, bem como os pacientes que já se encontram internados".



