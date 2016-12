As especulações feitas desde a semana passada se concretizaram e a votação do polêmico Projeto de Lei complementar 1584/2016, o chamado pacotão de medidas do Legislativo de Florianópolis, foi adiada para fevereiro do ano que vem, já no governo do prefeito eleito Gean Loureiro (PMDB). Isso ocorreu devido a uma manobra regimental de autoria do vereador Afrânio Boppré (PSOL) que, logo no inicio da sessão, sugeriu durante sua fala na tribuna uma emeda corretiva ao projeto. Assinada por 11 vereadores a emeda foi aprovada, adiando a votação.

Último item da pauta desta quarta-feira, o projeto foi duramente criticado por parte dos parlamentares, que se posicionaram contrários a aprovação do texto justamente por ele tratar de seis temas diferentes em um único projeto de lei, inclusive, o tópico que trata do parcelamento do fundo previdenciário do município.

Previsto para ser votado inicialmente na que seria a última sessão do Legislativo da Capital, na semana passada, o rito foi transferido para está quarta depois que os vereadores Lino Peres (PT) e Marcelo da Intendência (PP) pediram vista na Comissões de Viação, Obras Públicas e Urbanismo e na de Orçamento. Para ser aprovado, o pacotão precisa ganhar o sim por 12 dos 23 parlamentares da Câmara. Agora, com a aprovação da emenda, o projeto volta para análise nas comissões e retorna para a pauta da Casa em 2017. A expectativa nos bastidores é de que, quando isso ocorrer, o projeto seja desmembrado.



Acompanhe:

Tramitação de projeto polêmico adia início do recesso na Câmara de Vereadores de Florianópolis



Pacotão de medidas entra na pauta do Legislativo de Florianópolis nesta quarta-feira