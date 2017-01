Um motociclista de 43 anos morreu na madrugada deste sábado após perder o controle e colidir contra a mureta de proteção na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que conduzia uma Honda com placas de Governador Celso Ramos, estava sozinho no veículo na hora da colisão. O acidente ocorreu por volta das 3h30min.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar a vítima já estava morta. A área foi isolada por alguns minutos para que o Instituto Geral de Perícias pudesse recolher o corpo.

Leia mais notícias:

Homem morre em acidente na BR-101, em Jaguaruna