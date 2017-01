Um capotamento na SC 370, na altura da cidade de Urubici, na serra catarinense, deixou três pessoas feridas. O acidente com um Chevrolet Kadett ocorreu na madrugada deste domingo, por volta de 3h55.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as três vítimas encontradas no local, dois homens e uma mulher, foram encaminhadas para atendimento hospitalar. Também de acordo com os Bombeiros, o motorista não estava mais no local no momento do acidente e se apresentou posteriormente à Polícia Militar de Urubici.