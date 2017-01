Foto: HO / AFP

A ministra Cármen Lúcia vem acompanhando a crise dos presídios de perto e pediu ao IBGE e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um mapa da população carcerária. Diante da chacina em Manaus, tem razão a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) de querer chamar a atenção para o assunto e buscar informações atualizadas sobre a barbárie que ocorre nos presídios brasileiros. Na prática, porém, não é por falta de diagnóstico que a crise se instaurou. Do judiciário, passando pelo Legislativo ao Executivo, todos foram alertados. Ex-corregedor do CNJ e ex-ministro do STJ, Gilson Dipp lembra que de 2008 a 2010 o conselho promoveu mutirões carcerários e denunciou inúmeras vezes a péssima situação das unidades prisionais.

– Infelizmente, não surpreende que isso tenha ocorrido em Manaus. Ao longo dos anos, faltou vontade política de todos os responsáveis pelo sistema. Presídio não dá voto – reclama Dipp.

Novela

As medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde não serão suficientes para garantir o funcionamento das cinco UPAS que estão prontas no Estado, mas continuam fechadas. Prefeitos argumentam que a redução no número obrigatório de médicos não resolve o problema de custos. Eles querem que as UPAS também deixem de ser 24 horas.

Dilema

A bancada do PT se reúne no próximo dia 17 para resolver de que lado ficará na eleição para a presidência da Câmara. Dos nomes que se apresentam, apenas André Figueiredo (PDT-CE) é de partido que votou contra o impeachment. Petistas, no entanto, não abrem mão de ocupar um lugar na Mesa.

Campanha

Disposto a assegurar a aprovação da reforma trabalhista no início de fevereiro, o ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho) tem telefonado para os deputados, explicando pontos da proposta. O Planalto considera tranquila a aprovação das medidas enviadas ao Congresso.

Sem pressa

O presidente Michel Temer vai retomar as reuniões setoriais com ministros. A intenção era começar o ano com a equipe mobilizada. Nesses primeiros dias de 2017, no entanto, a maioria das agendas registra ¿sem compromissos oficiais¿.

