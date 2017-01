O forte temporal que caiu sobre o Estado no fim da tarde desta quinta-feira provocou estragos em pelo menos oito cidades de Santa Catarina. A Defesa Civil Estadual já contabilizou os estragos em algumas dessas cidades. Em Brusque, uma das cidades mais atingidas pela chuva pelo menos 13 famílias ficaram desalojadas. Em Lauro Muller foram 14 mil pessoas afetadas pela enxurrada e prejuízos de pelo menos R$ 27 mil na agricultura. Além disso, 2 mil aves foram mortas.

Meteorologia alerta para grande volume de chuva no litoral de SC neste domingo



Confira os estragos da forte chuva de quinta-feira (dia 5):

Anitápolis

Elevado volume de precipitação causou a saturação do solo e consequentemente alguns deslizamentos pontuais, afetando estradas vicinais e interditando parcialmente a SC-108.



Botuverá

O registro de volumes de chuva superiores a 65mm na tarde de quinta-feira resultou na elevação de córregos locais, e alagamento de diversas ruas em seis bairros da cidade de Botuverá, com situação mais grave no bairro Ribeirão Porto Franco. Houve alguns registros de deslizamentos nos demais bairros e na Rodovia SC-486, com quedas de árvores que causaram a interdição parcial da rodovia, e de locomoção de um bairro ao outro. Além da força das águas que resultaram na destruição total de sete pontes de madeira e seis pontilhões parcialmente danificados. Quatro casas foram alagadas, sendo que uma necessitou de aluguel social.



Brusque

O alto volume de chuva na tarde de quinta-feira resultou na elevação de córregos locais, e alagamento de diversas ruas em 17 bairros da cidade de Brusque, com situações mais graves nos bairros de Azambuja, Nova Brasília, 1°de Maio, Zantão e Águas Claras. Houve registro inicial de deslizamentos que causaram a interdição de três casas, além da força das águas que resultaram na destruição de cinco pequenas pontes. Um abrigo foi acionado na Arena Multiuso para atender as famílias. Há até o momento o registro de 13 famílias desalojadas (abrigadas em casas de amigos ou parentes).



Lauro Muller

Os altos índices de chuva concentrados, provocaram enxurradas em várias localidades do município. Além das enxurradas tivemos, as ocorrências de alagamentos e escorregamentos de terras. Danos humanos: três feridos, cinco enfermos, 104 desalojados, 128 isoladas, 14 mil outros afetados. Danos materiais: 137 residências atingidas, 21 quedas de muros, 1 hospital, 1posto de saúde, 12 estradas, 1 rodovia, rede de abastecimento de água, rede de drenagem, 8 Pontes danificadas, 4 Pontes destruídas, 2 escolas danificadas, 1 CTG atingido, 1 Centro múltiplo uso atingido sendo interditado, agências dos Correios atingida com paralisação total dos serviços, terminal rodoviário atingido, 9 estabelecimentos comerciais. Agricultura e pecuária: perda de R$ 27 mil, com previsão de mais 5 mil litros perdidos por dia até a recuperação das estradas, 2 mil aves mortas, 15 hectares de milho perdidos, lavoura de fumo atingida e ainda sem quantificação.



Orleans

20 famílias ficaram ilhadas, na localidade de Palmeira Alta, além disso 33 residências foram afetadas por deslizamentos e seis por deslizamentos em encostas. Duas pontes precisam ser reconstruídas, uma em Palmeira Alta e outra em Santa Clara.

Pessoas impactadas: 180 pessoas afetadas e 59 famílias

Residências afetadas: 33



Também foram registradas enxurradas em Blumenau, Itajaí, Camboriú, Balneário Camboriú e Braço do Norte.





Temporal provoca estragos em oito cidades de Santa Catarina



Chuva provoca alagamentos em bairros de Brusque



Chuva volta a causar estragos no Vale do Itajaí, Litoral e Sul do Estado