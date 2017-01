A escuderia Renault Sport F1 anunciou, nesta quarta-feira, a saída surpresa do francês Frédéric Vasseur, nomeado diretor da equipe principal há apenas um ano.

"Depois da primeira temporada dedicada a reconstruir o time da Fórmula 1, a Renault e Frédéric chegaram a um acordo para se desvincularem com efeito imediato", indicou o comunicado da equipe.

"As duas partes querem manter as boas relações de trabalho que construíram e esperam poder encontrar uma nova forma no futuro", esclarece o texto.

"A Renault Sport Racing e a escuderia de Fórmula 1 são gerenciadas pelo presidente, Jérome Stoll, e pelo diretor-geral, Cyril Abiteboul", detalhou o comunicado.

Frédéric foi contratado como diretor esportivo depois da Renault comprar a Lotus. Logo depois se tornou diretor da equipe principal da Renault F1, na última temporada.

Antes da chegada à Renault F1, Vasseur dirigia há 10 anos a escuderia ART GP, a qual fundou juntamente a Nicolas Todt. Com a equipe, foi campeão em 2015 das categorias GP2 e GP3.

"As perspectivas para a segunda temporada da Renault na F1 e os meios para alcançá-la serão esclarecidas quando nós apresentarmos o novo diretor de equipe", explicou a escuderia.

Para 2017, a Renault contratou o piloto alemão Nico Hülkenberg para ocupar a vaga deixada pelo dinamarquês Kevin Magnussen. O outro piloto é o britânico Jolyon Palmer.

No mundial de 2016, a Renaul acabou em nono na classificação de construtores, com oito pontos.

