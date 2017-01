Bem dizem que o povo de Florianópolis adora samba. Mais uma prova disso aconteceu na tarde desta terça-feira, na Escadaria do Rosário, centro da cidade, com o projeto Samba de Terreiro.



A organização calcula a presença de mais de mil pessoas no evento. Projeto, que resgata a cultura local, acontece todas as terças a partir das 17h30min. Reúne músicos e componentes da Velha Guarda da Embaixada Copa Lord, com repertório de tradicionais sambas de compositores cariocas.









