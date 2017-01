1 - Explosão em padaria destrói prédio e assusta moradores na cidade de São João Batista

Moradores da cidade de São João Batista, na Grande Florianópolis, acordaram assustados na madrugada desta terça-feira. Uma explosão em uma padaria, no Centro da cidade, por volta das 5h, provocou a queda de um prédio e também comprometeu a estrutura de imóveis vizinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, que segue trabalhando no local, a explosão pode ter sido causada por um vazamento de gás no estabelecimento.



Foto: Paulo Cesar Silva / Arquivo Pessoal

2 - Mais de 1,1 milhão de pessoas passaram a virada do ano em Florianópolis, estima Casan



Mais de 1,1 milhão de pessoas passaram a virada do ano em Florianópolis, segundo estimativas da Casan adiantadas pelo RBS Notícias. Considerando a população local, que é de 420 mil pessoas, segundo o IBGE, cerca de 590 mil turistas estiveram na cidade. A concessionária vai divulgar os dados completos do abastecimento em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira. O ano que passou foi o primeiro em que a companhia instalou macromedidores em todos os ramais de abastecimento da cidade. Estima-se que nas 24h da virada, entre os dias 31 e 1º, o consumo de água tenha superado 150 milhões de litros, marca obtida no Carnaval de 2015.

Foto: Leo Munhoz / Agência RBS

3 - Justiça autoriza apreensão de menor que teria atirado em turista no Papaquara, em Florianópolis

A Polícia Civil fez ainda na segunda-feira a solicitação de mandado de apreensão contra o autor do disparo que atingiu a turista Daniela Scotto de Oliveira Soares, 38 anos, na madrugada de domingo, na comunidade do Papaquara, no norte da Ilha, em Florianópolis. Nesta terça-feira, o pedido foi acatado pela Justiça. A Delegacia de Homicídios afirma que o autor é um menor. De acordo com o diretor de polícia da Grande Florianópolis, Verdi Furlanetto, três suspeitos de envolvimento no crime foram identificados, mas foi solicitada a prisão somente do que disparou o tiro que atingiu a cabeça de Daniela. Ele não confirma que se trata de um menor para não atrapalhar as investigações.

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

4 - Avaí inicia 2017 em busca de um goleiro e dois atacantes

O Avaí iniciou o ano de 2017 nesta terça-feira com a reapresentação do seu elenco. Vinte e três atletas realizaram exames médicos e começaram os trabalhos físicos em dois períodos no estádio da Ressacada. Durante a tarde, o diretor de esportes Joceli dos Santos e o presidente Francisco Battistotti falaram com a imprensa e garantiram que o clube ainda busca um goleiro e dois atacantes para fechar o grupo para o Campeonato Catarinense.



Foto: Agencia RBS

5 - Jogadores da Chapecoense já começam a se reapresentar

Ainda não é um recomeço oficial, mas, aos poucos, a Chapecoense vai retomando os rumos do seu futebol profissional. Apesar de a reapresentação dos jogadores do clube — entre contratados, remanescentes e atletas das categorias de base — estar marcada apenas para sexta-feira, já há movimentação nos corredores da Arena Condá. Nesta terça-feira, enquanto o diretor executivo de futebol, Rui Costa, conversava com a imprensa, cinco atletas já se apresentavam para a realização de exames médicos e cumprir os trâmites burocráticos. Além dos meias Martinuccio e Nenén, que ficam do elenco de 2016, chegaram ao Verdão o zagueiro Douglas Grolli, o meia Nadson e o atacante Rossi.

Foto: Sirli Freitas / Divulgação