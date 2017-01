Foto: RBS TV / Reprodução

Os funcionários do Hospital São Marcos, em Nova Veneza, entraram em greve na manhã desta quarta-feira. Os médicos também aderiram ao movimento,e o único hospital da cidade restringiu os atendimentos aos pacientes já internados e àqueles que chegam via ambulância e Samu. O motivo da paralisação é o atraso no pagamento do salário de dezembro e do décimo terceiro, que ainda não caiu na conta.



No caso dos médicos, o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e Região (Sindisaúde) diz que o atraso é ainda maior, e chega a três meses de salário. O hospital é administrado pelo Instituto de Saúde e Educação Vida (ISEV), que não repassou os valores.



Aos funcionários, foi passada a informação de que a administração municipal de Nova Veneza não havia feito o pagamento ao instituto, e por isso o atraso. O Executivo garante que tudo o que a administração anterior devia ao instituto, já foi pago.



O coordenador regional do ISEV, Fabiano Voltz, não atendeu às ligações da reportagem. A diretoria do ISEV, em Porto Alegre, só irá se pronunciar sobre o assunto durante a tarde. A orientação é que os moradores da cidade procurem os postos de saúde dos bairros para os atendimentos sem urgência. Em casos mais graves, é preciso procurar os hospitais das cidades da região.