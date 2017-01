Três homens invadiram uma cooperativa de crédito no bairro Areias, em Camboriú, na tarde deste sábado. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência após uma denúncia, o trio conseguiu entrar na agência por meio de um buraco aberto na laje. Não foi informado se alguma quantia de dinheiro foi roubada.

O proprietário do imóvel relatou a PM que alugou, por intermédio de uma imobiliária, uma sala comercial em cima do banco para duas mulheres e, com isso, elas tinham as chaves de entrada do prédio e também da sala alugada. No entanto, um funcionário da imobiliária flagrou a ação dos homens quando foi até o local para entregar uma chave que faltava. Ao notar a movimentação, ele teria ligado para a polícia.

No interior da sala foram localizados diversas ferramentas, entre elas furadeiras, serras, marreta e pé de cabra. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança, mas os homens vistos nas imagens, fugiram.



Leia também:

Duas pessoas são mortas a tiros em Camboriú

Jovem reage a assalto é morto em Itajaí