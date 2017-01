Um possível acidente de trabalho matou Eliane Vaziak, 27 anos, no interior do município de Saltinho, no Oeste de Santa Catarina, na madrugada desta terça-feira. Segundo informou a Polícia Militar, o marido encontrou a vítima já morta em um galpão da propriedade rural do casal, na Linha Bracanjuva, assim que chegou em casa.

O corpo estava prensado por uma carreta agrícola. A suspeita é de que o veículo tenha empinado e empurrado mulher contra um andaime de madeira. O corpo de Eliane foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Chapecó e liberado para o sepultamento na manhã desta terça-feira

Conforme informou o IML, a morte foi causada por traumatismo craniano. O Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local do acidente, junto com a Polícia Militar, e apura as causas do acidente.