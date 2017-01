A executiva municipal do PDT em Florianópolis, partido que integra a base aliada do prefeito Gean Loureiro (PMDB) e apoiou a sua candidatura desde o primeiro turno das eleições de outubro do ano passado, se manifestou contrária a qualquer projeto de lei ou medida que interfira nos direitos dos servidores públicos do município. O comunicado foi feito por meio de uma nota oficial redigida na segunda-feira após uma reunião da executiva da qual participaram também diversos filiados.

No documento, o partido ainda menciona que fará uma nova reunião na próxima segunda-feira, dia 23, para discutir e se posicionar sobre os demais projetos que integram o chamado "pacotão" de medidas, que tramita na Câmara de Vereadores da Capital em regime de urgência desde o fim de dezembro de 2016.

O presidente do partido em Santa Catarina, Luis Viegas, explicou à reportagem que o posicionamento não tem relação com questões pessoais com o atual prefeito, mas sim, com uma bandeira histórica do PDT, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores. Viegas afirma ainda que foi montada uma comissão dentro do partido para discutir o restante dos projetos de lei do pacotão, principalmente os que envolvem assuntos trabalhistas.

— Vamos avaliar o que é necessário aprovar e o que não é. O que queremos é abrir o diálogo entre o governo, servidores públicos e o nosso partido — diz, ao pontuar que um dos membros da comissão estaria encarregado de conversar com o governo sobre a decisão.

A reportagem procurou o prefeito para comentar o assunto. Por meio de nota, o Executivo municipal informou não reconhecer o documento e que a administração não teria recebido nada oficial. O texto enviado pela assessoria de imprensa ainda menciona que o "prefeito também vem mantendo conversas diárias com a executiva do partido, que também desconhece o teor do documento."

Charles Pires, servidor de carreira da Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap) e membro da executiva municipal do PDT, afirma que o partido não teria apoiado Loureiro se o então candidato tivesse anunciado medidas como a extinção do Plano de Cargos e Carreiras dos servidores municipais:

– O Gean ganhou a eleição por cerca de mil votos. Nós somos 11 mil servidores. Com essas medidas apresentadas por ele agora, quem teria votado nele? O que ele fez foi estelionato eleitoral em um tema que é bandeira histórica do partido.

Greve dos servidores começou nesta terça-feira

Os servidores municipais de Florianópolis aprovaram de forma unânime, em assembleia promovida segunda-feira à tarde em frente a Câmara de Vereadores, uma greve geral da categoria contra o pacotão de propostas do prefeito para conter os gastos da prefeitura. Segundo o sindicato da categoria, o Sintrasem, diversas propostas prejudicam diretamente os funcionários públicos.

Entre os principais tópicos que motivaram a paralisação, está o cancelamento do plano de carreira, a extinção da licença-prêmio e gratificações, além do aumento da alíquota da previdência paga pelos trabalhadores de 11% para 14%. Até agora, Seis vereadores de oposição prometeram entrar com uma ação no Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) para embargar a tramitação do projeto, que segundo eles é ilegal.



*Colaborou Felipe Lenhart

Leia também:

PSB apresenta emenda e questiona eficácia de "pacotão" do prefeito de Florianópolis



Servidores públicos de Florianópolis entram em greve contra "pacotão"



Pacotão de Gean Loureiro sofrerá resistência na Câmara, na Prefeitura e na Justiça