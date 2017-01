A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) e a Guarda Municipal de Florianópolis promoveram em conjunto, uma blitz educativa no pedágio desativado da SC-401, em Florianópolis, na manhã deste sábado.

Além de conscientizar sobre a importância do uso do cinto de segurança, cadeirinha, respeitar o excesso de velocidade, durante a ação foram abordados 49 veículos e feitos cinco autos de infração. Houve ainda uma prisão em flagrante por embriaguez e dois veículos recolhidos.

O capitão Davi Augusto Lima, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão Rodoviário, explica que essa foi a segunda blitz em parceria com a Guarda Municipal A primeira aconteceu na tarde desta sexta-feira, quando 92 veículos foram abordados, 11 autos de infração, três veículos removidos e duas CNH recolhidas.

— Em uma reunião com o prefeito Gean Loureiro ficou estabelecido que seriam feitas agora com uma certa frequência operações em conjunto. A tendência é nos próximos meses continuarem ocorrendo, inclusive no período noturno — explica o comandante.

O prefeito, que esteve no local, falou em entrevista à RBS TV, que o objetivo é que todas as estruturas trabalhem em conjunto e esse é o início das atividades.

Leia todas as notícias do Diário Catarinense

Dois homens morrem em colisão frontal na BR-282 no Oeste de SC

Grupo protesta contra atropelamento de três pessoas nos Ingleses, em Florianópolis

Motorista que atropelou três pessoas nos Ingleses foi identificado pela polícia e está foragido