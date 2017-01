A Secretaria de Saúde de Morro da Fumaça, no Sul do Estado, lacrou o almoxarifado que fornece materiais para as 10 unidades de saúde do município. O motivo são as más condições de armazenamento de remédios, materiais de enfermaria como gaze, agulhas e soro, luvas cirúrgicas e outros itens. Parte deles estão no mesmo local onde ficam materiais de limpeza, produtos vencidos e embalagens vazias de medicamentos. Por medo de enviar materiais contaminados para os postos, a pasta fechou o local foi fechado.



No andar inferior, a reportagem encontrou caixas pelo chão e encostadas em paredes com mofo aparente. Dezenas de unidades de álcool gel, vencidas há mais de um ano, acumulam sujeira. Ataduras para utilização em curativos estão com as caixas perfuradas.

Para a secretária de Saúde do município, Sônia Silveira Rocha da Silva, que assumiu em janeiro deste ano, a situação é assustadora:



— Encontramos caixas danificadas, medicamentos violados, medicações vencidas com outras que estavam para vencer, ataduras em má conservação, perfuradas por insetos, barata, cupim. A gente ficou chocada com o que viu, porque na verdade aquilo ali reflete na saúde pública do município. Nos preocupamos, pois como está a distribuição desses itens? — questionou.



O depósito dos medicamentos, que fica no andar superior, está em melhores condições, porém ainda fora do ideal, segundo a coordenadora da Atenção Básica de Saúde, Naiara Guglielmi. Farmacêutica de formação, ela explica que o calor, a luz excessiva e a umidade podem comprometer e eficácia das medicações, colocando em risco o tratamento dos pacientes.



— É um problema de saúde pública esses medicamentos expostos à umidade, sujeira, fora da temperatura ideal. Não tínhamos um farmacêutico aqui na dispensa dos medicamentos, o que é preocupante. Agora é preciso avaliar os remédios para ver o que pode ser usado e o que será descartado — lamenta.



Para que as unidades de saúde não fiquem sem estoque, os postos têm trocado entre si os medicamentos de menor uso até que a situação seja normalizada. A partir da semana que vem, uma sindicância será aberta pela administração para apurar a situação do almoxarifado. A intenção é fazer um levantamento do estoque, informação que não foi repassada pela administração anterior, e verificar quais materiais ainda podem ser usados com segurança.



O Ministério Público disse que ainda não foi comunicado formalmente sobre a decisão da Secretaria de Saúde de lacrar o depósito. Quando for comunicado, vai instaurar um procedimento para garantir que não haja prejuízos para a população.



"A Vigilância sempre esteve lá", diz o ex-prefeito



O ex-prefeito de Morro da Fumaça, Agnaldo David Maccari (DEM), recebeu com surpresa a informação de que o almoxarifado da saúde foi lacrado. Segundo ele, nos quatro anos em que esteve à frente do Executivo, nunca teve nenhuma reclamação por parte da Vigilância Sanitária.



— Nos últimos meses eu não fui lá, mas a vigilância sempre esteve lá, sempre autorizou, nós até trocamos o local, era outro. Nunca tive problema nenhum, tanto com medicamentos como com o armazenamento lá dentro. Para mim isso é novidade — comentou.



Sobre a sindicância que a nova administração irá instaurar, Maccari disse que faz questão de participar e que quer colaborar para que o assunto seja esclarecido.



