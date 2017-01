Dois homens ficaram feridos após um tiroteio no Morro do Mocotó, em Florianópolis, na madrugada deste sábado. De acordo com a central de ocorrências da Polícia Militar (PM), um homem (20), e um adolescente (17), saiam de uma festa na comunidade, por volta das 5h, quando o tiroteio teve início. As duas vítimas foram levados pelos amigos ao Hospital Florianópolis e a polícia só foi informada da ocorrência horas depois, através dos funcionários da instituição.

Conforme informou a PM, o jovem de 20 anos, que tem passagens pela polícia, segue em estado grave. Ele foi atingido por um tiro na boca, um nas costas e um na perna. Já o adolescente ficou ferido somente no pé e deve receber alta nas próximas horas.

Até às 10h, a ocorrência ainda não havia sido encerrada, já que alguns agentes se descolaram até a comunidade para tentar pegar mais detalhes sobre o tiroteio. Segundo a PM, que conversou com o adolescente, as vítimas não conheciam os suspeitos.

No fim da noite passada, segundo a delegacia central de polícia, uma patrulha apreendeu drogas no Mocotó. No entanto, não há informações de detidos e possível relação entre as ocorrências.

