1 - Juiz concede prisão domiciliar a detentos por falta de vagas após rebelião em Lages

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A rebelião da última quinta-feira no Presídio de Lages, no Bairro São Cristóvão, danificou uma ala inteira da unidade, o que forçou a direção do prédio a transferir 82 detentos. No entanto, outros presos precisam ser retirados do local por conta da limitação do espaço. Por isso, o juiz corregedor, Geraldo Corrêa, decidiu conceder prisão domiciliar a parte dos detentos já que não há mais vagas em outros presídios do Estado.

2 - Após pressões, prefeitura retira do pacotão mudanças na previdência e propostas que alteram Plano Diretor

O pacotão de projetos do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), chegará menor à manhã desta terça-feira, quando começam as sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores para votação das propostas. Atendendo em parte a pedido do Ministério Público Federal (MPF) e à pressão de sindicalistas, projetos que alteram o Plano Diretor e que modificam regras da previdência dos servidores deixarão de ter urgência e tramitarão apenas em fevereiro.



3 - FAB extrai dados de gravador de voz de avião

Apesar de ter sido danificado pelo contato com a água, o gravador de voz (Cockpit Voice Recorder, CVR) recolhido nos destroços do avião que caiu no mar em Paraty (RJ) na última quinta-feira teve todos os seus dados extraídos pela Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo o Jornal Nacional, da TV Globo, a gravação registra os últimos 30 minutos do voo e está totalmente preservada.

4 - Etapa mais importante da reforma da Ponte Hercílio Luz é adiada

Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

A primeira parte da transferência de carga do vão central Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, quando a estrutura deixará de ser sustentada pelas barras e se apoiará nas bases provisórias instaladas sob o mar, foi transferida para os dias 11 e 12 de fevereiro, sábado e domingo. Anteriormente os engenheiros haviam marcado o serviço para a madrugada de 31 de janeiro.

5 - Mais da metade dos professores de Santa Catarina não têm formação na área que ensinam

Somente 49% dos professores do ensino médio da rede pública e privada em Santa Catarina têm formação específica para a disciplina que lecionam. O número, tabulado pelo Movimento Todos Pela Educação a partir do Censo Escolar 2015, acompanha a média brasileira, que indica que 53,8% dos mestres tem graduação ou especialização adequadas para a área onde atuam. O Estado, no entanto, possui o pior índice da região Sul e o 13º do país.