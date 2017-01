A decisão dos trabalhadores da Comcap em paralisar todos os serviços em Florianópolis nesta terça-feira, além de acender a luz amarela para uma possível greve no setor, pegou muitos moradores de surpresa. No entanto, segundo o presidente da Companhia, Carlos Alberto Martins, não há indicativo de que os trabalhadores estendam a suspensão da operação dos serviços pelos próximos dias. Confira a entrevista completa:

1 - Após a deflagração da paralisação, que aconteceu na manhã de ontem, a direção da Comcap entrou com algum tipo de tratativa na justiça para impedir uma paralisação ou o serviço parcial da coleta de lixo hoje?

R: Não fizemos isso. É uma paralisação de apenas um dia e é um desgaste muito grande. Muitas vezes, entrar na justiça demora mais tempo do que a própria paralisação.

2 - A partir de amanhã, os serviços da Comcap voltam a operar, independentemente da decisão na Câmara hoje?

R: Sim. Amanhã os serviços vão ser restabelecidos. Tudo vai voltar ao normal a partir das 7 horas de quarta.

3 - Além de serem solidários ao movimento das demais categorias, a paralisação de hoje tem outras demandas?

R: Não. O que será votado hoje não afeta os servidores da Comcap. Na semana passada eles fizeram uma reunião comigo e pediram alguns esclarecimentos. Nos mostramos a eles que todas as obrigações com salário foram cumpridas;. Apesar das dificuldades, conseguimos horar todas as obrigações até agora.

4 - Qual é o principal problema da Comcap hoje?

R: São vários. A Compac tem uma frota sucateada, que acaba gerando manutenção muito alta, e tem dívidas também.

5 - Qual é o valor da dívida?

R: Com fornecedores, o valor dos atrasados é de R$ 14 milhões. Agora, somando os compromissos de curto, médio a longo prazo, eu já somei e chegou a R$ 271 milhões.

6 - Como pretendem quitar esse valor?

R: vai depender do pacotão, né? Mas, pelo menos até o final do ano, pretendemos pagar a dívida de 14 milhões, que é de fornecedores atrasados.

