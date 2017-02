Um acidente na madrugada desta sexta-feira deixou uma pessoa morta e outras feridas na BR-470 em Rodeio, no Vale do Itajaí. A vítima fatal, um homem de 68 anos que conduzia um Voyage, bateu contra um Celta por volta das 2h30min. De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária (PRF), a colisão frontal aconteceu no km 87 da rodovia.

O condutor do Voyage não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. No carro também estava um jovem de 17 anos que sofreu apenas ferimentos leves. Uma jovem de 24 anos, motorista do Celta, foi e levada ao hospital da cidade. A Unidade operacional de Blumenau não soube informar do estado de saúde da jovem.

Leia mais notícias:

Detran-SC libera consulta online de histórico de multas dos últimos cinco anos

Motorista de 45 anos morre em acidente de trânsito no Garcia, em Blumenau