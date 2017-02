Uma colisão envolvendo dois carros deixou um homem morto e outras três pessoas gravemente feridas na madrugada deste domingo, em Nova Trento, na Grande Florianópolis. O acidente aconteceu na SC-410, rodovia que liga os municípios de Nova Trento e São João Batista, por volta das 2h15min.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), um Golf com placas de Nova Trento bateu de frente em um Santana Quantum, com placas de São João Batista. Um dos ocupantes do Quantum, um homem de 28 anos, morreu no local do acidente. A identidade dele ainda não foi confirmada.

Dois homens e uma mulher tiveram ferimentos graves e foram levados para hospitais da região.

Três prisões por embriaguez nas rodovias estaduais

A Polícia Militar Rodoviária registrou três prisões por embriaguez nas últimas horas nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Segundo informado pela PMRv às 9 horas deste domingo, as detenções ocorreram em Taió, Videira e Florianópolis.