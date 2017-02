O ano letivo na rede pública de ensino começou com muita incertezas para pais e alunos que dependem das escolas em Florianópolis. Com 22 dias de paralisação, os servidores da educação, saúde e assistência social permanecem de braços cruzados e garantem que não retomam as atividades enquanto a lei que suspendeu o plano de carreira os servidores não for revogada. Do outro lado está a prefeitura da Capital, que afirma não negociar com os servidores enquanto houver paralisação. Acompanhe a movimentação:

