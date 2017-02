Foto: Corpo de Bombeiros / Agência RBS





A frota do transporte público de Criciúma terá mudanças no horário de circulação. Na noite de quarta-feira, um ônibus foi encontrado em chamas, o que motivou a alteração no serviço. Na tarde desta quinta-feira, diretores das empresas de transporte se reuniram com o comando da Polícia Militar para discutir medidas de segurança para manutenção do transporte nos bairros onde ocorreram os ataques. No encontro, ficou definido que toda a frota de ônibus vai circular somente até as 22h, sem a necessidade de escolta para os veículos.



A Polícia investiga se o veículo sofreu uma pane mecânica ou se realmente doi alvo de um ato criminoso. Com medo de possíveis ataques, que possam colocar a vida dos funcionários e usuários de ônibus em risco, a diretoria da Associação Criciumense de Transporte Urbano (ACTU) lamentou o ocorrido. O temor é que pessoas possam ficar feridas nesse tipo de ocorrência, que nos últimos anos tem acontecido com frequência nas cidades da região.

As empresas de Criciúma têm seguido ações já realizadas em outros estados, para incentivar a sociedade a denunciar atos criminosos e de vandalismo contra o transporte público. O artigo 250 do Código Penal prevê pena de três a seis anos de prisão e multa a quem causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Quando o incêndio é causado em veículo de transporte coletivo, a pena aumenta em um terço.



