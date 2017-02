Um atropelamento deixou duas meninas mortas na noite deste domingo, em Caçador, no Meio-Oeste do Estado. O acidente aconteceu na SC-350, na região do Distrito de Taquara Verde, pouco antes das 20 horas.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), uma criança tinha três anos e a outra, 11 anos. Elas moravam no Distrito de Taquara Verde e morreram ainda no local do acidente.

A mãe das meninas também foi atropelada e recebeu socorro em estado grave. O motorista do Fiat Uno que atingiu as crianças não prestou socorro e fugiu após o atropelamento. Conforme a PMRv, ele foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal quando acessou a BR-153.

A suspeita é de que o homem estivesse embriagado. Ainda há não confirmação se as crianças e a mãe foram atingidas ao tentar cruzar a rodovia ou se estavam no acostamento na hora do impacto. Até as 22h15 deste domingo, os policiais da PMRv ainda atuavam na ocorrência.