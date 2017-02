1 - Audiência de conciliação entre prefeitura de Florianópolis e sindicato será nesta quarta-feira

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) marcou para a manhã desta quarta-feira a audiência de conciliação que busca terminar com a greve dos servidores municipais em Florianópolis. No encontro, a prefeitura, que solicitou a reunião, e os representantes dos servidores, em greve há 36 dias, devem ser ouvidos.



Foto: Leonardo Gorges / Agência RBS

2 - Eclipse solar poderá ser visto em Santa Catarina neste domingo

Na manhã deste domingo de Carnaval ocorrerá um eclipse solar parcial que poderá ser observado em Santa Catarina. Durante o fenômeno, que está previsto para começar por volta das 9h50min, a lua deve encobrir até 55% do sol. A última vez que um eclipse pode ser visto da região foi há 10 anos, quando 25% do astro ficou encoberto.



Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

3 - Delegado espera concluir inquérito sobre triplo atropelamento em Ingleses na próxima semana

O Instituto Geral de Perícias (IGP) concluiu nesta terça-feira o laudo pericial relativo ao atropelamento de três pessoas na madrugada de Réveillon nos Ingleses, em Florianópolis. O documento, que determina a dinâmica da colisão e a velocidade dos carros envolvidos, já foi encaminhado ao delegado Eduardo Mattos, responsável pelas investigações. Mattos terá acesso ao laudo nesta quarta-feira, e após juntá-lo às provas já coletadas, pretende concluir o inquérito na semana que vem.



Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

4 - Santa Catarina registra 77 mil lesões por águas-vivas desde outubro

Faltando um mês para o fim do verão, os registros de lesões causadas por águas-vivas no litoral catarinense já superam os casos da temporada passada. Entre outubro de 2016 e 20 de fevereiro deste ano, foram cerca de 77 mil ocorrências, conforme o relatório do Corpo de Bombeiros. Na última temporada, entre outubro de 2015 e maio de 2016, foram 69 mil.



Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

5 - CCJ aprova indicação de Moraes ao STF, que segue agora para o plenário do Senado

Após quase 12 horas de sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 19 votos a sete, a indicação do ministro licenciado da Justiça para a vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF). Agora, o plenário da Casa vai decidir, às 11h desta quarta-feira, se aprova ou não a ida de Moraes para a Corte.