A partir desta sexta-feira, os motoristas que trafegarem nos trechos de concessões das estradas federais de Santa Catarina e Paraná terão que pagar mais caro para seguir viagem. A nova portaria, publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, aumentou em 13,04% o valor dos pedágios. Com a medida, a tarifa básica de R$ 2,30 passará a custar R$ 2,60 para carros e caminhonete e furgões.

De acordo com a Autopista Litoral Sul, o reajuste considerou a inflação dos últimos 12 meses, de acordo com o IPCA, as desapropriações do Contorno Rodoviário de Florianópolis e o reequilíbrio do contrato de concessão relacionado a Lei dos Caminhoneiros. O valor arrecadado deverá ser usado para o custeio de operações e sequência de obras que já estão em andamento.

Além da BR-116 no Paraná, a concessionária administra e mantém os trechos da BR-101 no Estado. Os pedágios que sofrerão reajuste a partir de sexta-feira em SC estão localizados em Porto Belo, Palhoça, Araquari e Garuva.

Confira a tabela tarifária a partir da zero hora desta sexta-feira

1 - Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 2,60

2 - Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 5,20

3 - Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque: R$ 3,90

4 - Caminhão-trator, caminhão trator c/sem.reboque e ônibus: R$ 7,80

5 - Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque: R$ 5.20

6 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque: R$ 10,40

7 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque: 13,00

8 - Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque: 15,60

9 - Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor: R$ 1.30

Leia mais notícias:

Operação de carnaval nas rodovias federais de SC começa sexta-feira

Seis pessoas morrem em rodovias federais de SC durante o domingo