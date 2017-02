Catarina, uma bebê girafa recém-nascida, é a mais nova moradora do zoo do Beto Carrero World. Forte e grandalhona, com 1,90 metro e 80 quilos, ela já passeia charmosa pelo recinto ao lado dos pais e do irmão mais velho, também nascido em Penha _ e pode ser vista pelo público.



O nascimento de Catarina, no dia 12 de fevereiro, foi acompanhado com cuidado pelos biólogos e veterinários do parque. Assim que deixa a barriga da mãe, um bebê girafa tem até uma hora para ficar em pé, um sinal de que está bem de saúde. Valente, a girafinha levou menos de 20 minutos para se levantar e ganhar um carinho da mamãe, Savanah.



O zoo do Beto Carrero World é um dos dois únicos no país que estão aptos a reproduzir girafas em cativeiro. O trabalho é considerado muito importante pelos especialistas, já que as girafas são animais ameaçados de extinção.



Daniel Fedullo, veterinário do zoo, diz que nas últimas três décadas a população diminuiu 40% no continente africano. A ideia, agora, é fazer remanejo entre os animais que estão no Brasil para que haja novas combinações genéticas e a reprodução continue viável.



No futuro, Fedullo espera poder reinserir girafinhas nascidas no Beto Carrero World em seu habitat natural, na savana africana.