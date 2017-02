Aos gritos dos servidores municipais que, em greve, ocuparam as duas galerias da Câmara de Vereadores de Florianópolis, os parlamentares da Capital deram início, na tarde desta segunda-feira, ao ano legislativo no município. Sem projetos na pauta, a primeira das duas sessões previstas para o dia foi, praticamente, toda dedicada para a escolha das comissões permanentes. Diferente do que era esperado, o prefeito Gean Loureiro (PMDB) não foi abrir os trabalhos na Casa. O vereador Roberto Katumi (PSD) o representou oficialmente e leu uma mensagem assinada pelo prefeito. A ausência do chefe do Executivo foi criticada por alguns parlamentares e Katumi foi, por diversas vezes, vaiado por quem estava nas galerias.

No rito do dia, além da votação para segundo secretário da Mesa Diretora (cargo que acabou sendo ocupado por Edinon Manoel da Rosa, o Dinho, (PMDB) ), os vereadores se dedicaram para decidir a composição das 13 comissões técnicas da Casa. Inicialmente, por quase 40 minutos, apenas os líderes dos partidos se reuniram em torno do presidente da Câmara, vereador Gui Pereira (PR). A discussão seria para definir como seria a votação, se por bloco ou individualmente.

Em seguida, por mais 15 minutos os partidos da oposição que formaram um único bloco - PSOL, PP, PT e PDT - conversaram entre si para definir suas indicações. Às 19h a sessão foi encerrada. Agora, os vereadores deverão discutir entre si quem ocupará as cadeiras de presidente e de vice-presidente de cada comissão.

— Formamos um bloco por conta da proporcionalidade. Em vez de ficar diluindo os votos, isso abre a possibilidade para participar de outras comissões com mais força, como a CCJ. Se fosse individualizado, a chance seria menor. É a força do voto — explica o vereador Vanderlei Farias, o Lela, (PDT), que, integrando o bloco, conseguiu ser indicado para as comissões dos direitos da mulher, educação e turismo.

Durante o processo, a calmaria na Câmara _ depois das duas reuniões, os servidores na galeria apenas acompanhavam o andar da sessão, mas já não gritavam mais _ foi quebrada em dois momentos, pelo mesmo motivo, por vereadores da oposição. O primeiro foi quando sobraram cadeiras na comissão que defende os direitos das pessoas com deficiência e o segundo, quando o mesmo ocorreu na formação da comissão que defende os direitos da mulher.



Confira como ficou a composição de cada comissão:



CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Pedrão (PP)

Afrânio Boppré (PSOL)

Bruno Souza (PSB)

Miltinho Barcelos (DEM)

Rafael Daux (PMDB)

Roberto Katumi (PSD)

Maikon Costa (PSDB)

ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Rafael Daux (PMDB)

Erádio Manoel Gonçalves (PSD)

Jefferson Backer (PSDB)

Gabrielzinho (PSB)

Renato da Farmácia (PSOL)



VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO

Lino Peres (PT)

Dinho (PMDB)

Dalmo (PSD)

Fábio Braga (PTB)

João Luiz (PSC)



MEIO AMBIENTE

Marquito (PSOL)

Dinho (PMDB)

Dalmo (PSD)

Maikon Costa (PSDB)

Claudinei (PRB)



SAÚDE

Renato da Farmácia (PSOL)

Pedrão (PP)

Maria da Graça (PMDB)

Dalmo (PSD)

Fábio Braga (PTB)



EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Lela (PDT)

Lino Peres (PT)

Maria da Graça (PMDB)

Jefferson Backer (PSDB)

Erádio Manoel Gonçalves (PSD)



TRABALHO, LEGISLAÇÃO SOCIAL E SERVIÇO PÚBLICO

Marcelo Fernando de Oliveira (PP)

Roberto Katumi (PSD)

Jefferson Backer (PSDB)

Miltinho Barcelos (DEM)

Claudinei Marques (PRB)



DEFESA DO CONSUMIDOR

Celso Sandrini (PMDB)

Erádio Manoel Gonçalves (PSD)

Maikon Costa (PSDB)

Gabrielzinho (PSB)

Afrânio Boppré (PSOL)



TURISMO E ASSUNTO INTERNACIONAIS

Lela (PDT)

Rafael Daux (PMDB)

Bruno Souza (PSB)

Claudinei Marques (PRB)

João Luiz (PSC)



CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Celso Sandrini (PMDB)

Bruno Souza (PSB)

Fábio Braga (PTB)

Miltinho Barcelos (DEM)

Pedrão (PP)



DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Dinho (PMDB)

Gabrielzinho (PSB)

Marcelo Fernando de Oliveira (PP)

Renato da Farmácia (PSOL)

Afrânio Boppré (PSOL)



PESCA, MARICULTURA E ASSUNTOS DO MAR

Celso Sandrini (PMDB)

Roberto Katumi (PSD)

João Luiz (PSC)

Marquito (PSOL)

Marcelo Fernando de Oliveira (PP)



DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

Maria da Graça (PMDB)

Lela (PDT)

Marquito (PSOL)

Lino Peres (PT)



* Colaborou: Roelton Maciel