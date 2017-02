A reforma da Previdência mais radical dos últimos tempos está sendo conduzida por um governo sob suspeita. Ainda é difícil avaliar o tamanho do estrago que poderá causar a segunda lista de Janot ao STF, mas as declarações do muy amigo de Temer – José Yunes - ao Ministério Público já servem de aperitivo. Por isso, o Planalto tem pressa. Depois do Carnaval, a equipe do presidente Michel Temer vai se dedicar de corpo e alma a tentar agilizar o debate na Câmara. Afinal, apesar do desgaste político, o governo conta com maioria no Congresso e pretende cobrar fidelidade. Há um mapa dos deputados e senadores aliados e o número de cargos que cada um indicou na estrutura federal. Aqueles que andam espalhando críticas às mudanças, em breve receberão a fatura. Quem acompanha os indicadores econômicos, sabe a importância de uma reforma da Previdência para que o sistema seja sustentável. Mas diante de tantas distorções entre os benefícios públicos e privados, por exemplo, qual seria a fórmula mais justa? Na condução do processo, o Planalto deveria ter credibilidade para explicar questões como essa ao cidadão.

Com o núcleo político do governo se desmanchando, o presidente Temer depende cada vez mais do sucesso do ministro Henrique Meirelles (Fazenda). O apoio mercado é fundamental para que Temer continue vivo no jogo.

O novo ministro Osmar Serraglio (Justiça) tem interesse em contar com o ex-secretário de Segurança do Rio José Alberto Beltrame, que já foi sondado duas vezes pelo Planalto. Mas há quem questione o fato de ele ter trabalhado com Sérgio Cabral, preso em Bangu.

Deputado federal e irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, o peemedebista Lúcio Vieira Lima (BA) deixou a crise em Brasília e se entregou ao ¿swing da Bahia¿! No vídeo publicado nas redes sociais, ele e um amigo ensinam passinhos aos foliões. Geddel é aquele que deixou o governo acusado de tráfico de influência, ao pressionar pela liberação de um empreendimento em Salvador.

