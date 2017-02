Aumentou o número de benefícios do auxílio-doença cancelados pelo pente-fino do governo federal no Estado. O último balanço do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) mostra que 86% dos catarinenses que passaram pela perícia apresentaram alguma irregularidade e não recebem mais os recursos – contra 80% do primeiro levantamento. Das 4.017 perícias realizadas, 3.459 repasses foram cancelados. Ainda existem casos de pessoas que não se apresentaram para a revisão. A economia chega a R$ 63,8 milhões para os cofres públicos. O raio-x do auxílio-doença deve se estender pelos próximos oito meses em Santa Catarina. O Estado se destaca no país pelo número de fraudes ou distorções. O secretário-executivo do MDS, Alberto Beltrame, acredita que isso acontece devido ao alto índice de judicialização. No Brasil, o percentual de cancelamentos chega a 84% das perícias.



Nas sombras

Embora os senadores aleguem que precisam da proteção do sigilo, seria interessante que as votações sobre indicações de ministro ao STF fossem abertas na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Sobre Alexandre de Moraes, tem senador da base aliada prometendo um voto ao governo e outro para o eleitor.

Grito de Carnaval

A Câmara só terá sessão em plenário até a próxima quarta-feira, às 9h. Às vésperas do Carnaval, os deputados serão liberados mais cedo para a folia. Mas trabalho não falta. Estão em andamento, por exemplo, as comissões das reformas da Previdência, do Trabalho, mais o debate sobre a dívida dos Estados e o pacote anticorrupção.

Se a moda pega...

Uma investigação provoca mal-estar no STF. A PGR solicitou, e o ministro Edson Fachin autorizou, levantamento sobre quantas vezes o advogado Eduardo Ferrão esteve na Corte em 2016. ¿A percepção de Renan Calheiros e de José Sarney é de que Eduardo Ferrão tem acesso privilegiado a Vossa Excelência¿, justificou Rodrigo Janot na petição enviada ao então ministro Teori Zavascki.

Investigação no STF

Teori e Ferrão eram amigos. Na relatoria da Lava-Jato, porém, Teori sempre foi reconhecido pelas decisões técnicas. Por isso, em meio ao clima de desconfiança que toma conta da Lava-Jato, a interpretação entre magistrados é que estão querendo investigar os ministros.

Leia outras colunas de Carolina Bahia

Carolina Bahia: foro privilegiado na berlinda



Carolina Bahia: clima de Deus nos acuda



Carolina Bahia: impopularidade