Na falta – até agora - de um ministro da Justiça (MJ), quem assumiu o controle da crise na segurança foi o ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS). Por determinação do Planalto, ele voltou antes de uma viagem ao exterior para acompanhar de perto os trabalhos no Espírito Santo e já passou para a linha de frente. O ministro interino na Justiça, José Levi, participou da reunião de domingo com o presidente Michel Temer, mas foi Jungmann quem apresentou o balanço das ações e anunciou que hoje as escolas devem retomar as aulas no Estado. Embora seja de um partido com pouca força no Congresso, ele conta com um padrinho de peso dentro do PMDB: o ex-ministro Nelson Jobim. Enquanto isso, a bancada peemedebista na Câmara mergulhou em uma guerra interna e não conseguiu unanimidade em torno do novo nome para o MJ.

Os maiores especialistas em previdência no país desfilarão pela comissão especial da Câmara para debater a reforma. O cronograma de trabalho deve ser fechado amanhã. Os governistas querem chamar atenção, principalmente, para o tamanho do rombo, começando pela previdência rural.

O Planalto já fez um levantamento da quantidade de cargos e emendas de cada um dos deputados da base de apoio no Congresso. Na hora de votar a reforma da Previdência, os parlamentares serão lembrados que participar do governo tem ônus e bônus.



Tem agito no coração da Lava-Jato. No mesmo fim de semana em que o último policial federal da equipe original de Curitiba pediu para deixar a operação, a Associação Nacional dos Delegados decidiu solicitar mudança na direção-geral da Polícia Federal, reclamando de falta de apoio. O delegado Márcio Anselmo, depois de três anos na Lava-Jato, alegou esgotamento físico e mental.

Se a situação nas ruas de Vitória (ES) ainda inspira cuidados, na cozinha do palácio do governo capixaba o trabalho segue normalmente. O governador Paulo Hartung recebeu a comitiva de quatro ministros e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com uma tradicional moqueca capixaba.

