São pesadas as contrapartidas que o Ministério da Fazenda exige dos governadores no novo texto do regime de recuperação fiscal, ou "Lei de Falência dos Estados", que será discutido pelo Congresso depois do Carnaval. Os técnicos do Ministério da Fazenda estão convencidos de que Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão no fundo do poço fiscal porque foram irresponsáveis com as finanças, o que é verdade. Quem quiser três anos sem pagar a dívida e ainda ganhar possibilidade de tirar novos financiamentos, que corte na carne. O sacrifício são contrapartidas na forma de privatizações e congelamento de salários. Além disso, o projeto estabelece quase que uma intervenção nos Estados, com equipes técnicas federais monitorando o comportamento dos governos que fecharem o acordo. Não à toa, existe uma imensa resistência nas bancadas para a votação da proposta, que é antipática ao eleitorado e não será aprovada tão cedo.

Mas, para quem está com a corda no pescoço, qual é a saída? No caso de Santa Catarina, que tem as contas em dia, os deputados vão analisar até que ponto o Estado pode se beneficiar. Se a aprovação da lei representar algum risco, não contará com o apoio cego da bancada.

Tranquilidade

A sabatina de Alexandre de Moraes na CCJ, sobre a indicação ao STF, ocorreu sem sobressaltos. Mesmo assim, a linha de frente da bancada do PSDB no Senado se manteve em alerta durante toda a sessão caso precisasse sair em socorro do ex-colega de partido.

Internação

O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) foi internado na noite de segunda-feira no Hospital do Exército, em Brasília. A assessoria informou que o quadro era de obstrução urinária, provocada por uma hiperplasia prostática benigna. Esse é um problema que provoca o estreitamento de uretra e dificuldade de urinar.

No hospital

Esta não é a primeira vez que o ministro é internado em Brasília. Em setembro, foi um pico de pressão, e em novembro, labirintite. Pessoas próximas a Padilha comentam que a rotina pesada na Casa Civil e os questionamentos de casos na Justiça contribuem para o estresse.

Corpo a corpo

Representantes da agricultura familiar visitam os deputados em busca de apoio contra mudanças nas regras da aposentadoria rural. Esse é um assunto que mobiliza deputados governistas e da oposição. O corpo a corpo segue após o Carnaval.

