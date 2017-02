Aprovado pelo Senado com tranquila maioria – e sem ser incomodado pela oposição -, Alexandre de Moraes chega ao Supremo Tribunal Federal com a missão de provar que não será um fantoche do presidente da República ou do PSDB. Na sabatina, ele afirmou que atuará com absoluta imparcialidade na corte, inclusive nos processos da Lava-Jato. Muito bem ensaiado, é lógico que não diria o contrário aos parlamentares. Parte do plenário do STF, no entanto, encarou a indicação do ex-tucano com bastante desconfiança. Moraes ocupa o lugar que era de Teori Zavaski, um ministro considerado técnico, que conduzia a relatoria da Lava-Jato com mão de ferro e, ao mesmo tempo, conseguia equilibrar o jogo de forças dentro da Suprema Corte. É claro que outros ministros ligados a partidos, como Antonio Dias Toffoli ao PT, viraram alvo de críticas quando indicado. Mas a situação, agora, é ainda mais delicada. Diante da alta tensão que existe em Brasília, Moraes será o centro das atenções.



Vai explicar

O secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, passou maus bocados na reunião com a bancada do PSB na Câmara. Deputados da região Nordeste apresentaram uma avalanche de perguntas sobre a exigência da idade mínima e das mudanças para os produtores rurais. Parlamentares saíram do encontro certos de que o governo será obrigado a mexer no texto.



Natural

O senador Paulo Paim (PT) afirma que é um candidato natural à reeleição, mas não considera má ideia a possibilidade de a ex-presidente Dilma Rousseff também concorrer. Ele argumenta que isso pode ocorrer, quem sabe, dentro de uma aliança entre partidos. É o caso de ele ou Dilma migrarem para outra legenda.



Vai sonhando

Paim conseguiu as assinaturas necessárias para a instalação de uma CPI da Previdência. Só falta combinar com o presidente do Senado, Eunício de Oliveira (PMDB-CE), que deve engavetar a proposta na primeira oportunidade.



