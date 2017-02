Osmar Serraglio foi o nome defendido pela bancada do PMDB para o Ministério da Justiça que conseguiu sobreviver ao processo de fritura. Na falta de um notável e diante da conveniência política de colocar um deputado do partido no comando de uma pasta importante, o presidente Michel Temer resolveu bater o martelo para uma solução caseira. Afinal, a demora na definição do comandante do Ministério da Justiça, enquanto o país vive a sua pior crise na segurança pública, já estava constrangedora. Depois da negativa do ex-ministro Carlos Velloso para o cargo, a ideia de ter um nome de destaque do meio jurídico para o ministério foi afastada de vez. Já Serraglio faz parte da lista dos candidatos desde o começo, mas a proximidade com Eduardo Cunha é a mancha no currículo. Ele e o deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) arderam na frigideira, junto com outros que foram surgindo. Crítico do Ministério Público, Pacheco ficou pelo caminho como potencial inimigo da Lava-Jato. Sobrou Serraglio. Sem experiência prática na área de segurança, mas elogiado pelo trabalho na relatoria da CPI dos Correios, chega jurando que a Lava-Jato é intocável. Neste caso, se não atrapalhar a Polícia Federal, já é lucro. A principal missão de Serraglio, no entanto é fazer o que Alexandre de Moraes não fez: um plano nacional de segurança, em parceria com os Estados, para combate ao crime.

Os padrinhos

A bancada do PMDB de Santa Catarina trabalhou pesado pela aprovação do nome de Osmar Serraglio para o Ministério da Justiça. O deputado Valdir Colatto conta que os parlamentares foram ao ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e ao próprio Temer em defesa do peemedebista.

Era uma vez

O senador José Serra (SP) é considerado pelo PSDB carta fora do baralho na briga pela candidatura à Presidência da República em 2018. A doença (problema na coluna), mais o período apagado no Ministério das Relações Exteriores tiraram Serra do páreo. O senador Aécio Neves (MG) e o governador Geraldo Alckmin (SP) continuam na disputa.

Leia outras colunas de Carolina Bahia

Carolina Bahia: ministro ou marionete



Carolina Bahia: falência dos Estados

Carolina Bahia: corte no auxílio-doença chega a 86% em Santa Catarina