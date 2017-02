Um carro pegou fogo na Via Expressa da BR-282, região continental de

Florianópolis, na tarde desta segunda-feira. O incidente foi na altura do supermercado Angeloni de Capoeiras, no sentido da BR-101, e provocou congestionamento por cerca de duas horas. Às 17h, os bombeiros já haviam controlado as chamas e retirado a carcaça do local.

Segundo o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Adriano Fiamoncini, o carro era um Fiat Siena, mas não se sabe a origem pois as placas foram destruídas com as chamas. Não havia pertences dentro do veículo e o motorista não foi encontrado.

— Pode ter sido falha mecânica por causa do calor — disse.

O caso agora vai para a Polícia Civil, que fará uma perícia para tentar descobrir a identidade do motorista.

Confira a situação do trânsito na volta do Carnaval em Santa Catarina