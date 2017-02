A forte chuva que caiu em Florianópolis perto das 23h fez com que os engenheiros optassem por adiar em uma hora o serviço de transferência de carga da Ponte Hercílio Luz. O trabalho agora deve começar às 0h. Durante a chuve, engenheiros foram até o vão central e analisaram os equipamentos. Por conta da intensidade, preferiram adiar o trabalho.

O governador Raimundo Colombo havia autorizado o começo da transferência da carga às 23h, mas depois as equipes optaram pela suspensão temporária por meia hora. Como a chuva continuou forte, houve uma nova suspensão para início à 0h,

Colombo continua no canteiro de obras. Ele chegou às 22h17min ao local e conversou com engenheiros, secretários e o prefeito Gean Loureiro.

A previsão é que o serviço termina as 8h de domingo, com a liberação do trânsito novamente. Algumas pessoas se reuniram nas proximidades da ponte para assistir à operação. Com a chuva, o grupo se dispersou.

