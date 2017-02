O forte calor registrado durante os últimos dias e, principalmente, nesta segunda-feira resultou em chuva forte com queda de granizo em pelo menos duas cidades de Santa Catarina. Em São Joaquim, na Serra catarinense, após ter uma segunda-feira com a maior temperatura do ano, 32,4°C à tarde, a chuva que caiu veio acompanhada de pedras de gelo. Na cidade de Bom jardim da Serra, o fenômeno também foi registrado.

Conforme a Defesa Civil estadual, em ambas cidades plantações de fruticultura foram atingidas. Apesar disso, não houve danos para a população e a região segue sendo monitorada.

Para a meteorologista da RBS, Bianca Souza, as altas temperaturas vistas ontem, e previstas para esta terça-feira, ajudaram na formação de nuvens carregadas, que isoladamente provocaram chuva um pouco mais forte entre o turno da tarde e noite.

— Essa é a maior temperatura do ano registrada nesta estação meteorológica que pertence a Epagri/Ciram. É uma temperatura bem alta pra região, ponto que está a uma altitude de 1.037 metros — contou Bianca.



Danos registrados na fruticultura das cidades de São Joaquim e Bom Jardim da Serra Foto: Defesa Civil / Agência RBS

Calor e chance de granizo devem continuar nos próximos dias



A semana continuará com predomínio do calor em SC. A terça-feira será de tempo seco com sol entre nuvens e temperaturas próximas de 36ºC à tarde. Amanhã e quinta-feira a condição do tempo será parecida com a vista hoje. Apesar do tempo firme pela manhã, à tarde haverá pancadas de chuva com trovoadas, especialmente no Planalto Sul e Litoral Sul. Risco de temporais localizados com granizo e a temperatura continua alta, com máximas acima do 30ºC.

Leia mais notícias:

SC registra tempo firme, sol e pancadas de chuva nesta terça-feira

Índices de radiação ultravioleta nos próximos dias exigem prevenção

Confira a previsão do tempo para o Carnaval em Santa Catarina