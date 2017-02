O forte calor registrado nos últimos dias e, principalmente, nesta quinta-feira resultou em chuva forte com queda de granizo em algumas cidades de Santa Catarina no fim da tarde. No Sul do Estado, moradores chegaram a registrar em vídeo o fenômeno. Em Nova Veneza, por exemplo, os flocos de gelo cobriram um gramado inteiro. Por lá, a queda de granizo durou aproximadamente 15 minutos.



Segundo informações repassadas pela Defesa Civil, em Criciúma os bairros mais atingidos foram Progresse, Mineira Nova, Mineira Velha, Manaus e Santa Luzia. As equipes seguem no município para avaliar os dados, mas até o momento um rolo de lona já foi entregue a moradores. Durante a tarde a temperatura na cidade chegou aos 36,2°C durante a tarde e a sensação de calor foi de 43°C, também choveu forte e teve queda de granizo, porém, em menor quantidade.

Conforme a técnica em meteorologia do Grupo RBS, Bianca Souza, as nuvens carregadas se formaram por conta do calor intenso e abafamento registrado durante o dia na região. Segundo alertas da Defesa Civil ainda há previsão de granizo e vendaval também para as cidades de Herval do Oeste, São Martinho e São Bonifácio. Já de acordo com a Epagri/Ciram, para as próximas horas no Planalto Sul, Litoral Sul e Alto Vale do Itajaí, o risco é de raios e temporais.



Confira vídeos do momento da chuva em Criciúma e em Nova Veneza

Granizo entre a Mãe Luzia (Criciúma) e Picadão (Nova Veneza). Assista. pic.twitter.com/CpNUhTib6F — Rádio Eldorado (@radioeldorado) 16 de fevereiro de 2017

Depois do calorão, em Criciúma a chuva chegou e veio acompanhada de granizo, olha só o vídeo enviado pela Débora Correa. pic.twitter.com/8pErspTLxP — Leandro Puchalski (@LeandroPuchalsk) 16 de fevereiro de 2017

