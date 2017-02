1 - Unidos da Coloninha faz festa na sua comunidade após anúncio da vitória na passarela Nego Quirido

Quase que numa carreata, após a festa na Nego Quirido — que contou com o apoio e parceria da vice-campeã Embaixada Copa Lord — os componentes da Unidos da Coloninha partiram para a festa no seu pavilhão, na Rua Tupinambá, no bairro de mesmo nome da agremiação da Capital. Como num jogo de futebol, as bandeiras estavam para fora dos carros e ao passar pelos bairros do Continente, os bicampeões eram saudados pelos vizinhos.



Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

2 - Baleia é encontrada morta na Guarda do Embaú, em Palhoça

Uma baleia foi encontrada morta na tarde deste domingo na Guarda do Embaú em Palhoça, na Grande Florianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, por volta das 16h, moradores encontraram o animal encalhado próximo da areia da praia.



Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

3 - Navegay é sinônimo de democracia nas ruas de Navegantes

Há 39 anos a segunda-feira de Carnaval tem endereço certo em Santa Catarina, ao menos pelas bandas do litoral, já seguindo para o Norte do Estado: Navegantes. A cidade mais conhecida por ser sede de porto e aeroporto se transforma no destino dos mais variados foliões. O Navegay é, de longe, a festa mais democrática da região.



Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

4 - Movimento LGBT protesta contra agressão sofrida por homossexuais em ensaio da União da Ilha da Magia

Ativistas do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero (LGBTTT) de Florianópolis protestaram nesta segunda-feira à noite, 27, contra a agressão sofrida por um casal de homens ainda na madrugada, após um ensaio da União da Ilha da Magia (UIM), em uma praça na Lagoa da Conceição. O espaço escolhido para a manifestação, organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos LGBT, é o mesmo onde o episódio ocorreu e, segundo o presidente da União da Ilha da Magia, Valmir Braz de Souza, cerca de 50 pessoas participaram do ato.



Foto: Victor Pereira / Agência RBS

5 - Chega a 33 o número de homicídios em Florianópolis em 2017

A violência fez mais quatro vítimas em Florianópolis desde a noite da última sexta-feira em um começo de ano em que a Polícia Civil contabiliza 33 homicídios na Capital. Os assassinatos dos últimos dias chamaram a atenção pelas características de execução contra os alvos, além de evidenciarem a banalidade das mortes. Um dos corpos estava dentro de uma lixeira. Apesar de os crimes terem sido no período do Carnaval, nenhum dos casos aconteceu em lugares onde aconteciam festas populares.