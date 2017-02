O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma lixeira na região continental de Florianópolis na manhã deste sábado. Moradores encontraram o corpo e acionaram a polícia.



Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada às 6h53. A lixeira estava na margem da rua João Vieira, no bairro Capoeiras. O homem estava sem documentos e com arranhões no rosto.

De acordo com o delegado Ênio Matos, da Delegacia de Homicídios, a vítima não possuía marcas de tiros. Até as 11h, a causa da morte era desconhecida pela Polícia Civil e o homem não havia sido identificado.

As informações são do G1 SC.