O corpo de um homem morto com vários tiros foi encontrado no começo da tarde desta segunda-feira na Via Expressa Sul, em Florianópolis. As primeiras informações são de que ainda não há identificação da vítima.

De acordo com o 4º Batalhão da Polícia Militar, que foi chamado e registrou a ocorrência, o corpo estava na região próxima ao terminal de ônibus desativado do bairro Saco dos Limões e a uma passarela. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) da Capital. Ainda não há pista da autoria do crime e ninguém foi preso. Policiais não descartam que o crime possa ter sido em outro local e o cadáver desovado nas margens da Via Expressa.