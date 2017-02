Pescadores encontraram um corpo no rio Guarda do Cubatão, em Palhoça, na Grande Florianópolis, por volta das 8h da manhã deste domingo. De acordo com a Polícia Civil, ele estava encalhado em um ponto do rio e em avançado estado de decomposição. As informações são do site G1 SC.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e estavam no local até 12h, quando aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros para retirar a vítima da água. O local onde ele foi encontrado é de difícil acesso e só um reboque pode remover a vítima, conforme a polícia.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) vai verificar se há algo que identifique a vítima ou se o caso é de um homicídio. Os policiais suspeitavam que o corpo tenha sido levado pelo mar, que, com a força da correnteza, o empurrou para o rio.